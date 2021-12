“Chiedilo a tuo…”: Osimhen furioso, risposta infuocata sui social

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen risponde piccato ad un tifosi che gli aveva chiesto se la sua positività al Covid fosse vera.

Non la migliore conclusione d’anno per Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli, dopo l’infortunio che l’ha costretto a saltare l’ultima parte del girone d’andata, è risultato positivo anche al Covid. Tutto questo alla vigilia della sua partenza per la Coppa d’Africa che già aveva scatenato polemiche tra il suo club e la nazionale.

Naturalmente la situazione ha generato una comprensibile reazione nervosa da parte di Osimhen, che è alla seconda positività al Covid, che si è tradotta in una risposta piccata ad un tifoso che gli chiedeva se questa sua positività fosse vera.

Osimhen ha quindi risposto ‘per le rime’ con un eloquente “chiedi a tuo nonno”. Una risposta senza fronzoli che lascia trasparire tutta l’irritazione del nigeriano per una domanda a suo dire davvero inutile e pretestuosa.

Osimhen e non solo. Il Covid falcidia la Serie A

L’attaccante nigeriano è solo l’ultimo di una lunga lista di giocatori che stanno uscendo positivi in queste settimane. Il Napoli tra l’altro è una delle squadra che in questi giorni ha avuto più positivi. Solo ieri infatti Lorenzo Insigne e Fabian Ruiz si sono negativizzati.

Il Napoli non è comunque solo in questa triste conta. Sono di stamattina i comunicati emessi da Atalanta e Sassuolo circa nuovi positivi nel loro gruppo squadra. Una situazione che, unita alle recenti disposizioni sulla riduzione della capienza negli stadi, sta facendo e non poco preoccupare le squadre italiane.