“Ha sbagliato…”, caos Lukaku: arriva la risposta all’ex Inter

Dopo le dichiarazioni di Lukaku, che si è detto pentito di quanto avvenuto quest’estate con l’Inter, arriva la dura risposta: “Ha sbagliato”

Romelu Lukaku ha significato molto per i tifosi nerazzurri e per l’Inter per ciò che ha dimostrato nelle due stagioni trascorse a Milano. L’attaccante è, infatti, stato un assoluto protagonista della cavalcata compiuta dalla squadra di Antonio Conte. Si è rivelato fondamentale in un percorso sì difficile, ma coronato dalla vittoria dello scudetto che mancava al club da ben dieci anni.

Per questo motivo, perciò, i tifosi dell’Inter non sono stati contenti di come il rapporto tra il giocatore e la società sia poi effettivamente terminato. Una situazione gestita non benissimo, come poche ore fa ha dichiarato anche lo stesso Lukaku. Dopo le sue dichiarazioni, però, è arrivata anche una dura risposta.

Inter, Lukaku si scusa con i tifosi ma arriva la dura risposta alle sue affermazioni

Romelu Lukaku, quindi, dopo essere stato incoronato addirittura il ‘Re di Milano’ ha poi deciso di cedere alle avance del Chelsea, dove si è ufficialmente trasferito il 12 agosto 2021. Però, ai microfoni di ‘Sky Sport’, il belga ha dichiarato senza pensarci due volte: “Non sono felice. Tuchel ha deciso di giocare con un altro modulo. Come ho lasciato l’Inter, come lo ho comunicato ai tifosi. Penso che sia giusto parlare: l’Inter e l’Italia mi sono rimaste nel cuore. Voglio scusarmi con i tifosi“.

Parole, quelle dell’attaccante, arrivate anche un po’ in ritardo rispetto a quando il trasferimento si è effettivamente concretizzato. A tal proposito, e proprio in risposta alle dichiarazioni di Lukaku, è arrivata la dura risposta di Alfredo Pedullà. Il giornalista, esperto di calciomercato, ha infatti scritto sul proprio profilo ufficiale ‘Twitter’: “Lukaku ha sbagliato due volte: quando ha tradito l’Inter dopo aver detto ‘io resto qui’. E ora che dimentica di essere al Chelsea dove hanno trovato un jackpot per accontentarlo. Respect“.