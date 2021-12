Doccia fredda per il Napoli: non solo Osimhen, un altro big è positivo

Ancora problemi dovuti alle assenze in casa Napoli: arriva il comunicato ufficiale, un altro giocatore è risultato positivo al Covid

Il Napoli comunica in via ufficiale che un altro giocatore è risultato positivo al Covid-19. Tutti i calciatori e i membri dello staff si sono infatti sottoposti nelle ultime ore a tampone molecolare, anche prima di tornare in Italia. Dai risultati un altro nome, ovvero Eljif Elmas, è perciò risultato positivo al Covid, in seguito alla notizia arrivata sempre nella giornata di oggi della positività di Victor Osimhen. Assenza pesante per Luciano Spalletti, che fino ad ora ha recuperato solamente Fabian Ruiz e Lorenzo Insigne, entrambi diventati negativi.

📌 Eljif Elmas è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Macedonia nella serata di ieri prima del suo rientro in Italia. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. pic.twitter.com/HJJ2wqXGiR — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 30, 2021

Napoli, ancora problemi dovuti al Covid: dopo Osimhen, è risultato positivo anche Elmas

Il Napoli ha comunicato, tramite il proprio profilo ufficiale ‘Twitter’ e tramite i propri canali ufficiali, che anche Elmas è risultato positivo al Covid-19. “Eljif Elmas è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Macedonia nella serata di ieri prima del suo rientro in Italia. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio”, si legge nella nota del club.

In vista del big match del 6 gennaio, che il Napoli giocherà all’Allianz Stadium contro la Juventus, quindi, Luciano Spalletti non avrà sicuramente a disposizione Osimhen, Lozano ed Elmas positivi al Covid, insieme a Koulibaly ancora out per infortunio al bicipite femorale. Assenze perciò pesanti per il club partenopeo che perde un altro giocatore che si è dimostrato, fin qui, molto importante nelle diverse gare disputate.