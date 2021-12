“Finalmente…”, Bernardeschi senza filtri: che ‘stoccata’ all’ex Juve

Bernardeschi, soprattutto dopo gli Euro2020, sembra essere rinato: scelto ora spesso titolare con la Juve, arriva la steccata all’ex bianconero

Federico Bernardeschi si è fatto trovare pronto da Roberto Mancini nel corso degli Euro2020, giocando buone prestazioni e segnando rigori che poi hanno portato l’Italia sul tetto d’Europa. In questa stagione di Serie A, nonostante la fatica che la Juve ha dimostrato di avere specialmente in alcuni match, Bernardeschi si è comunque sempre fatto trovare pronto. Scelto spesso come titolare da Massimiliano Allegri, il bianconero non si è mai tirato indietro. Intervistato ai microfoni di ‘DAZN’, il giocatore ha però parlato anche dei momenti difficili vissuti in quest’anno che sta per terminare.

Juve, Bernardeschi parla del 2021 ma non manca la ‘stoccata’ all’ex bianconero

Federico Bernardeschi è stato intervistato a ‘DAZN’ da Diletta Leotta e l’intervista integrale uscirà il 3 gennaio, ma ci sono già alcune anticipazioni. Ha parlato del suo 2021, che si è rivelato un anno incredibile e ricco di soddisfazioni, ma fatto anche di momenti difficili. Tra le varie gioie raccontate, infatti, non sono passate inosservate le dichiarazioni rilasciate per l’ex allenatore bianconero, Andrea Pirlo: “Ora credo di essere risalito e con l’Europeo ho chiuso un cerchio del mio viaggio e se n’è riaperto un altro pazzesco. Un 2021 meraviglioso, non mi posso lamentare. Ho vinto 2 trofei con la Juve, un Europeo con la Nazionale, mi è nata una figlia, ho comprato casa e mi sono sposato con mia moglie”.

Ha però proseguito nell’intervista, confessando: “Ringrazio anche i momenti difficili perché elencando questi trofei sembra un anno pazzesco. Ma ci sono stati momenti difficili, e per questo definisco quest’anno come quello dell’equilibrio. Io penso di aver finalmente trovato definitivamente il mio equilibrio“. Momenti difficili vissuti, appunto, soprattutto sotto la gestione di Pirlo, con cui non è riuscito a trovare spazio e continuità ma anche giocate spensierate e di livello. Qualità e gioco che ora sembrano essere effettivamente tornati.