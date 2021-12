“Non cambierà…”: lotta Scudetto, Moggi ‘snobba’ la big e spiazza tutti

La lotta Scudetto resta apertissima, ma per Luciano Moggi non ci sono dubbi: la sentenza dell’ex Juve spiazza i tifosi del Milan

Dopo una partenza in sordina, l’Inter è tornata dove aveva conclusa lo scorso campionato. Gli uomini di Simone Inzaghi hanno portato a casa il primo ‘titolo’ della stagione, con quel ‘campione di inverno’ che può valere come un punto di partenza importante per la seconda parte del campionato. Anche perché Napoli e Milan sono lì, seppur la distanza in classifica, oggi, infonde serenità ai nerazzurri.

Attenzione, però, alla variabile calendario: per la prima volta, il girone di ritorno è stato sorteggiato (come quello di andata). E questo può dare una mescolata importante al nostro campionato.

Lotta Scudetto, Moggi ‘snobba’ il Milan: “È l’Inter la favorita assoluta”

“Certo, il cambio di calendario è qualcosa di nuovo, ma non credo che questo finirà con il cambiare davvero le carte in tavola”: parola di Luciano Moggi, che ai microfoni di ‘Tele Romagna’ non è stato tenero sulla lotta Scudetto in Italia.

“Ad oggi, la favorita assoluta per conquistare lo Scudetto è l’Inter“, non ha troppi dubbi l’ex dirigente della Juventus. “Parliamo della squadra più quadrata e costante. Ha un undici titolare davvero forte – continua Moggi – Il migliore di tutto il campionato. Sono riusciti a rimpiazzare al meglio i pezzi grossi che hanno lasciato la squadra, durante l’estate”.

Di qui, Moggi finisce con lo snobbare il Milan nella lotta per il titolo: “Se non dovesse cambiare nulla con l’avvento del mercato, l’Inter riuscirà a vincere ancora una volta. E poi attenzione al Napoli. Se Spalletti recupererà tutti gli infortunati, assisteremo ad un duello davvero spettacolare”.