“Raiola ha cominciato…”: Juve, il retroscena di Schira non lascia dubbi

In diretta sul canale Twitch di SerieANewsTV, Nicolò Schira avverte la Juve sul futuro di Matthijs De Ligt: “Raiola ha cominciato…”

Arrivato nell’estate del 2019 per una cifra record di oltre 75 milioni di euro, l’impatto di Matthijs De Ligt con la maglia della Juventus è stato controverso. Certo, resta uno dei migliori centrali del nostro campionato, ma l’ambiente bianconero si attendeva un elemento con le stigmate del predestinato. E invece, spesso l’olandese è finito alle spalle degli eterni Bonucci e Chiellini.

Ragion per cui, il suo potente procuratore, Mino Raiola, avrebbe già iniziato a guardarsi intorno per trovare una nuova sistemazione al proprio gioiellino. O quantomeno, ad allertare la Juventus sul possibile mal di pancia che potrebbe colpire a breve l’ex centrale dell’Ajax.

Juve, quale futuro per De Ligt? C’è l’avvertimento di Schira ai bianconeri

“Quando Raiola parla, non lo fa mai per caso…”, avverte Nicolò Schira ai microfoni di SerieANewsTV. “Ha cominciato a mettere sul tavolo la situazione De Ligt, ad impostare il mercato. E, soprattutto, a far capire in giro per l’Europa che l’olandese può anche muoversi nei prossimi mesi”.

Poi, Schira precisa: “Bisogna partire dal presupposto che la sua clausola rescissoria è altissima (150 milioni di euro, ndr), e non la pagherà nessuno. Detto ciò, Bonucci e Chiellini continuano ad essere i titolari nella testa di Allegri. De Ligt, difatti, gioca soltanto quando si accomoda uno dei due”.

Di qui, non ci sono dubbi: “Questa è ovviamente una situazione che scontenta tanto il ragazzo quanto Raiola – spiega Schira – Ed ecco che si scatenano le voci. Se la Juventus non dovesse centrare la Champions, dovrà fare un sacrificio sul mercato. Due sono i giocatori che possono avere un mercato tale da poter alimentare le casse bianconere. Uno è Chiesa, che però è intoccabile. L’altro è proprio De Ligt: per questo bisogna stare attenti a quello che succederà”.