“Ecco l’incontro…”: Napoli-Insigne, nuovo colpo di scena in arrivo?

Il Toronto FC fa sul serio per Lorenzo Insigne. Prossima settimana a Roma sono in arrivo i dirigenti canadesi per un incontro.

Il futuro di Lorenzo Insigne sembra essere sempre più lontano da Napoli. L’accordo con Aurelio De Laurentiis, per nulla intenzionato a smuoversi dalla cifre offerte, è sempre più lontano e il capitano del Napoli è molto tentato dall’offerta del Toronto FC.

La squadra canadese, che gioca nel campionato statunitense della MLS, ha fatto un’offerta importante per il 30enne attaccante napoletano. Insigne dal canto suo sta sempre più prendendo coscienza della serietà della proposta canadese.

I dirigenti del Toronto fanno sul serio e, come rivelato da Ciro Venerato durante Tg Sport su Rai 2, sono pronti ad incontrare il calciatore per formulare nero su bianco la loro proposta di contratto.

Insigne-Toronto, settimana prossima decisiva?

Il contratto di Insigne scade a giugno. Questo vuol dire che il calciatore a gennaio è libero di incontrarsi con altri club all’infuori del Napoli per discutere di un accordo. Il Toronto non vuole perdere tempo e avrebbe già fissato per settimana prossima un incontro a Roma con l’entourage del calciatore.

A mediare nella trattativa ci sarebbe anche l’intermediario Andrea D’Amico. L’offerta canadese è di 11,5 milioni (lordi) più 4,5 di bonus. Ben oltre i 3,5 netti a cui il Napoli si è al momento fermato.