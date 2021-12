“Voleva andare al Milan”: Serie A, la rivelazione che nessuno si aspettava

Ai titoli di coda il rapporto tra Belotti ed il Torino: il giocatore, che piace al Milan, non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno.

Si avvia verso i titoli di coda il rapporto tra Andrea Belotti ed il Torino. Il giocatore, infatti, ha rispedito al mittente tutte le proposte riguardanti il rinnovo del contratto e a giugno sarà libero di scegliersi la sua prossima destinazione. A nulla, quindi, sono serviti i tentativi fatti dal club che, per convincerlo a restare, ha messo sul piatto un ingaggio da oltre 3 milioni tra parte fissa e bonus. Un netto passo avanti, rispetto ai 2 attualmente percepiti dal capitano granata, che però non è bastato per arrivare alle strette di mano.

Torino, la rivelazione su Belotti al Milan

L’addio, quindi, andrà in scena in estate. A confermarlo è stato il presidente Urbano Cairo, nel corso di un’intervista concessa al quotidiano ‘La Stampa’. “Ci dovrebbe essere un indennizzo per le società che crescono i calciatori e poi li vedono andare via a parametro zero. Belotti lo abbiamo pagato 8 milioni per prenderlo dal Palermo quando nemmeno loro ci credevano più di tanto. Ormai penso che se ne andrà senza lasciarci un euro”.

Cairo, dal canto suo, sperava in un epilogo diverso. “Se mi sento tradito? Ci ha dato tanto, noi altrettanto. Forse si aspettava che lo cedessi al Milan quattro anni fa ma non potevamo interrompere quel tipo di armonia. Nel tempo ho capito che se un giocatore vuole partire, è meglio lasciarlo andare: se cambi nella testa i rischi di stress e infortuni aumentano”. Resta ora da vedere chi si farà avanti per prenderlo: in particolare, a Belotti sono interessati il Milan, l’Inter e la Fiorentina che a giugno dovrà sostituire Dusan Vlahovic.