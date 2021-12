Eibar, continua la favola di Edu Exposito: la Liga osserva il trequartista

Uno dei più grandi talenti dell’Eibar è Edu Exposito. Il trequartista ha molto mercato e continua a stupire anche in Segunda Division.

Una delle squadre più interessanti della seconda divisione spagnola è l’Eibar. Il club iberico è secondo in classifica in campionato, ha un ottimo rendimento ed è in piena lotta per la promozione nella Liga. Tra i talenti della squadra spicca senza dubbio il numero 10 Edu Exposito, giocatore di indubbie qualità e talento.

Nel corso di questa prima parte di stagione Exposito ha collezionato 6 reti e 3 assist in 22 presenze. E’ il secondo marcatore stagionale della squadra ed è l’autentico trascinatore del club, è reduce da un ottimo momento e sono sempre più persone a credere che la ‘Segunda Division’ sia un palcoscenico troppo piccolo per un giocatore di tale talento. Il classe 1996 è ora seguito da diversi club della Liga, anche per questa sessione invernale di calciomercato.

Exposito, le dichiarazioni sulla stagione e sul suo futuro

Edu Exposito è risultato recentemente decisivo nel match valido per il secondo turno di Coppa del Rey tra Eibar e Tenerife. Il calciatore, subentrato nella ripresa sul risultato di 1 a 1, ha siglato la rete decisiva, in un match molto equilibrato, che ha regalato la vittoria alla sua squadra. Parlando del recente momento il giocatore ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Stiamo facendo un campionato fantastico, ma tutto questo è reso possibile grazie al gruppo. Ora inizia il bello e dobbiamo continuare in questo modo. Futuro? Sono molto esigente con me stesso, sono felice di come sto giocando e voglio continuare cosi. Naturalmente il mio obiettivo è giocare nella Liga. Non sono un trequartista naturale perchè mi piace scendere in mezzo al campo e stare nel mezzo dell’azione, in ogni caso ad un giocatore fa sempre piacere fare gol ed assist e sono felice cosi”.