Calciomercato Roma, colpi in arrivo: Mourinho ce l’ha fatta

La Roma arriva al mercato di riparazione forte di una certezza: José Mourinho. Le strategie giallorosse in vista della sessione di gennaio.

Nonostante un inizio in chiaroscuro, la nuova proprietà della Roma è sicura di voler continuare il progetto imbastito questa estate con Mourinho. I Friedkin hanno infatti più volte ribadito come la fiducia nel tecnico portoghese sia massima e che di conseguenza i movimenti di mercato saranno tarati sulle volontà dello Special One e sulla sua visione di calcio.

Quasi certamente il primo colpo verrà fatto per un laterale destro, zona del campo con diverse criticità al momento. Il nome in arrivo molto probabilmente sarà Maitland-Niles dell’Arsenal. Per il laterale inglese, in grado di giocare sia in difesa che a centrocampo, siamo davvero ai dettagli. Si dovrebbe chiudere per un prestito con diritto di riscatto, 750mila euro per sei mesi. Sul prezzo del riscatto da limare le ultime perplessità: l’Arsenal chiede 15, la Roma offre 10. Probabile che a 12 si chiuda.

Per un terzino in arrivo, altri terzini in partenza. Sempre più certo l’addio di Santon. Il calciatore è fuori dal progetto Mourinho, non essendo mai sceso in campo con i giallorossi questa stagione. Si cercherà quindi di trovare una sistemazione entro la fine di gennaio. Altro nome in uscita, come riporta Sportitalia, è quello di Reynolds, che ha diversi estimatori in Belgio: Anderlecht e Brugge su tutte.

Roma: oltre al terzino, priorità al centrocampo

A centrocampo la Roma lavora da tempo per Boubacar Kamara, 22enne centrocampista del Marsiglia. Qui però nelle ultime ore, come riporta anche il Corriere dello Sport, c’è da registrarsi la concorrenza agguerrita del Manchester United di Rangnick. Il nuovo tecnico dei Red Devils, noto per la sua ‘linea verde’ sul mercato, sarebbe seriamente intenzionato a rompere le uova nel paniere alla Roma per il centrocampista.

Il compito del duo Mourinho-Tiago Pinto sarà però anche sistemare diverse situazioni in uscita. Detto di Santon, altri due nomi in lista di sbarco sono Calafiori, per cui è stato già trovato un accordo con il Cagliari, e Diawara. Sull’ex Napoli c’è sempre il Cagliari, con Mazzarri che farebbe carte false per averlo. Il problema però riguarda il cartellino, con la Roma intenzionata a monetizzare la cessione e quindi restia a parlare di prestito.