“Un casino che non ci aiuta”: caos Chelsea dopo l’intervista di Lukaku

Il tecnico del Chelsea Tuchel bacchetta Lukaku dopo le sue recenti dichiarazioni riguardanti un possibile ritorno all’Inter.

“Le frasi di Lukaku? Non mi sono piaciute: hanno generato un casino di cui non avevamo bisogno e che non ci aiuta”. Non si è fatta attendere la replica del tecnico del Chelsea Thomas Tuchel alle dichiarazioni del belga il quale, ai microfoni di Sky Sport, si è detto pronto a tornare all’Inter in tempi brevi. Dichiarazioni a cui l’allenatore ha voluto rispondere oggi, nel corso della conferenza stampa che precede la sfida con il Liverpool.

Chelsea, Tuchel sorpreso dalle dichiarazioni di Lukaku

“Dobbiamo cercare di capire cosa sta succedendo perché quelle parole non riflettono il lavoro quotidiano, l’atteggiamento e il comportamento che Romelu mostra qui a Cobham”. Il tedesco, in ogni caso, ha concesso al proprio attaccante il beneficio del dubbio. “È facile prendere le righe fuori contesto, accorciare le righe, fare titoli e poi rendersi conto in seguito che forse non ciò che intendeva”. Tra i due, quindi, a breve avrà luogo un summit per fare il punto della situazione.

“Non credo che sia felice. Ci sederemo intorno ad un tavolo per capire cosa sta accadendo” ha affermato Tuchel, evidentemente sorpreso dalla presa di posizione di Lukaku, autore di una stagione deludente in maglia Blues: appena 7 gol in 18 presenze in Premier League e in Champions. Un bottino troppo magro, alla luce dell’investimento fatto in estate dal Chelsea per riportarlo a Londra (117 milioni). Il rapporto tra lui ed il tecnico, fin qui, non è mai scattato: serve un’inversione di tendenza per evitare un addio già in estate.