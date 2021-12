Caos Covid in Serie B: il club è un focolaio, tredici positivi

È caos anche in Serie B per le positività al Covid: scoppia un vero e proprio focolaio tra i giocatori della Reggina

Si registrano sempre più positivi al Covid tra i giocatori tanto di Serie A tanto di Serie B. In quest’ultima, infatti, diversi club sono alle prese con i propri tesserati che hanno contratto il virus e con match da dover recuperare, perché rinviati prima delle feste natalizie. Pochi minuti fa è arrivato anche un comunicato ufficiale da parte della Reggina. Il club ha fatto sapere, infatti, che sono state registrate 13 nuove positività. In totale sale a 18 il numero dei contagiati.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Serie B, arriva il comunicato da parte della Reggina: registrate 13 nuove positività al Covid

Il club di Serie B ha così fatto sapere tramite un comunicato ufficiale divulgato sui propri canali ufficiali: “Reggina 1914 comunica che, al termine del ciclo di tamponi molecolari effettuato giovedì 30 dicembre, sono stati riscontrati altri tredici casi di positività al Covid-19. Tra i componenti del gruppo squadra, che si vanno a sommare ai cinque già comunicati in precedenza, per un totale di diciotto positivi“.

LEGGI ANCHE >>> Conte chiama Allegri: vuole il bianconero ‘scontento’, sul piatto lo scambio

“La situazione – si legge ancora nella nota – rimane monitorata giorno per giorno. I soggetti in questione restano in isolamento domiciliare unitamente al resto del gruppo squadra. Domenica 2 gennaio, i componenti del gruppo squadra risultati negativi si ritroveranno al centro sportivo Sant’Agata, laddove effettueranno un altro giro di tamponi per poi sostenere il primo allenamento del nuovo anno. Considerato lo scenario attuale, il centro sportivo rimarrà chiuso a tifosi e agli addetti ai lavori, sia domenica 2 gennaio che nei giorni successivi”.