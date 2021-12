Conte chiama Allegri: vuole il bianconero ‘scontento’, sul piatto lo scambio

Il Tottenham propone un’operazione di mercato alla Juve di Allegri: Antonio Conte vuole il bianconero in Premier

Il calciomercato sta entrando sempre più nel vivo per la prossima sessione invernale. In vista di gennaio, infatti, si pensa già alle possibili operazioni che i diversi club possono imbastire e portare a termine per trovare innesti importanti. La Juventus viene perciò tentata dal Tottenham: Antonio Conte vorrebbe con sé un bianconero e avrebbe proposto sul tavolo delle trattative soldi più due profili interessanti. Ecco in cosa consisterebbe l’operazione, grazie alla quale la Juve potrebbe ricevere anche due giocatori in cambio dello svedese.

Calciomercato Juve, Conte propone un’operazione ad Allegri: offerti anche due giocatori

Dalla Juventus al Tottenham: Antonio Conte punta tutto su Dejan Kulusevski. Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, il tecnico degli Spurs avrebbe richiesto alla propria società il profilo del bianconero, che non sta trovando moltissimo spazio e continuità tra le fila dei bianconeri. Anche perché sulla fascia destra, nel reparto offensivo, ci sono già sia Chiesa che Dybala. Fabio Paratici, ds del Tottenham, ora potrebbe davvero imbastire un’operazione di mercato per lo svedese, voluto proprio da lui alla Juve due anni fa.

Il Tottenham valuta il giocatore 30 milioni di euro ma la Juventus potrebbe volere di più. Per questo motivo, quindi, il club di Premier League starebbe pensando anche a due giocatori da offrire al club di Torino per far sì che la cessione venga accettata. Ci sono, infatti, due esuberi che Conte potrebbe lasciar partire: si tratta di Giovanni Lo Celso (centrocampista argentino del 1996) e Tanguy Ndombele (centrocampista, ma anche trequartista, francese sempre classe 1996). Un interesse dunque concreto per il giocatore che potrebbe accettare una nuova sfida al di fuori della Serie A.