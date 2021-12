Inter, che guaio per Inzaghi: tre positivi al Covid, annuncio ufficiale

Brutta tegola per l’Inter di Simone Inzaghi. Il club ha comunicato la presenza di tre giocatori positivi al Covid all’interno del gruppo squadra.

La Pandemia imperversa e tiene in ginocchio anche il mondo del calcio. Dalla Liga alla Premier, passando ovviamente per la nostra Serie A, sono tantissimi i calciatori finiti in isolamento perchè contagiati dal Covid-19. Ogni giorni spuntano note e comunicati ufficiali di club che riportato di proprio tesserati (tra giocatori e staff) risultati positivi al Coronavirus.

Il sistema rischia di saltare? Difficile a dirsi. Le prossime settimane saranno decisive, con le istituzioni che hanno già deciso di ridurre la capienza degli impianti al 50%. Resta da capire, poi, se modifiche verranno apportate anche ai protocolli sanitari da rispettare per tutti i club, visto che anche il Governo centrale sta cambiando quelle che sono misure e quarantene tra vaccinati e non vaccinati.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter, tre positivi al Covid: annuncio ufficiale

Tutti i club, o quasi, sono alle prese con il Covid ed in questi minuti anche l’Inter sta affrontando l’emergenza. Come comunicato dal club, sono tre i giocatori nerazzurri risultati positivi al Coronavirus in queste ore. Si tratta di Edin Dzeko, Martin Satriano ed Alex Cordaz, tutti emersi dai controlli effettuati ad Appiano Gentile.

LEGGI ANCHE >>> “Non sono felice, voglio…”: Lukaku lancia la bomba, che sorpresa per l’Inter

I tre giocatori – riporta il comunicato – sono già stati posti in isolamento. Una brutta tegola per Inzaghi, soprattutto in vista della ripresa del campionato che avverrà a ridosso dell’Epifania, con i nerazzurri che affronteranno il Bologna.