Disastro Covid, positivi anche nella Juve: Allegri perde il titolare ritrovato

Il Covid non placa la sua corsa e si allunga la lista dei giocatori positivi in Serie A: contagi anche per la Juve, c’è il comunicato

Ancora problemi e ancora nuovi positivi in Serie A. Questa volta il Covid colpisce le fila della Juventus, con due giocatori della prima squadra che sono appunto risultati positivi al tampone molecolare. Prima di ricominciare ad allenarsi, in vista della ripresa del campionato del 6 gennaio, tutte le società stanno sottoponendo i propri tesserati a rigidi controlli. Si allunga così la lista dei giocatori che hanno contratto il virus. La Juve, perciò, tramite un comunicato ufficiale dichiara che Arthur e Pinsoglio sono attualmente in isolamento.

Juve, anche Arthur e Pinsoglio positivi al Covid: arriva il comunicato ufficiale

Il Covid-19 colpisce quindi anche la Juventus: sono due i giocatori bianconeri risultati positivi al virus. Come si legge da comunicato ufficiale: “Juventus Football Club comunica che, nel corso della procedura di screening per la ripresa dell’attività agonistica, è emersa la positività al Covid-19 dei calciatori Carlo Pinsoglio e Arthur. I suddetti calciatori stanno già osservando le norme previste e sono stati posti in isolamento, in ossequio al protocollo sanitario in vigore”.

La Juventus, perciò, perde nuovamente Arthur, in questa stagione di Serie A, centrocampista da poco ritrovato. Da esubero della rosa, il brasiliano stava ritrovando spazio all’interno della squadra e soprattutto stava riconquistando la fiducia di Massimiliano Allegri. Ora però è di nuovo costretto a fermarsi ai box, insieme a Pinsoglio, e non ci sarà sicuramente contro il Napoli il 6 gennaio a Torino.