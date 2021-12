“Qualcosa si è rotto? Su Whatsapp…”: Italia, il retroscena dallo spogliatoio

Matteo Pessina parla dei Mondiali e delle sfide dei playoff che attendono l’Italia: ha rivelato anche un retroscena dallo spogliatoio

Matteo Pessina, rivelatosi molto importante nel corso degli Euro2020 segnando anche gol importanti come quello contro l’Austria, è stato intervistato da ‘La Gazzetta dello Sport’. Ha perciò, nel corso dell’intervista, parlato dei match che attendono la Nazionale Italiana a marzo. L’imperativo per il gruppo di Roberto Mancini è quello di superare la fase dei playoff. L’obiettivo è raggiungere nuovamente i Mondiali, andando convinti in direzione Qatar 2022. Pessina, inoltre, ha rivelato anche un retroscena riguardante le dinamiche dello spogliatoio. Ecco come i giocatori cercano e trovano la carica giusta.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Italia, Pessina parla dei Mondiali e dell’impegno del gruppo per raggiungerli: rivela anche un retroscena

Matteo Pessina, giocatore dell’Atalanta e della Nazionale Italiana, non ha dubbi in vista dei Mondiali che si giocheranno in Qatar nell’anno che ormai è alle porte. Il calciatore, intervistato da ‘La Gazzetta dello Sport’, ha dichiarato: “Abbiamo frenato, anche con l’Atalanta ma il 2022 sarà il nostro anno. Troppo pessimismo intorno alla Nazionale? Quando c’è di mezzo il calcio noi italiani siamo così: prima una positività eccessiva, adesso siamo scarsi”.

LEGGI ANCHE >>> Inter, che guaio per Inzaghi: tre positivi al Covid, annuncio ufficiale

“Ma sappiamo chi siamo – continuato nell’intervista Pessina – cosa abbiamo fatto e che abbiamo un’ultima chance per il mondiale. È quello che ci scriviamo su whatsapp con i video di quel trionfo. Il dubbio che si sia rotto qualcosa? No, perché gli italiani tirano fuori lo spirito di rivalsa quando sentono intorno troppa negatività. E perché Mancini ci trasmette fiducia”. Video del trionfo, quindi, per infondere fiducia in uno spogliatoio che è pur sempre consapevole dell’importantissimo traguardo raggiunto vincendo gli Euro2020. Una squadra che ha battuto tra le altre Belgio, Spagna e Inghilterra e che non vuole arrendersi proprio ora.