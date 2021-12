“Ecco cosa gli manca”: Juve, il grande ex non ha dubbi su Dybala

Momento complesso per Dybala, che ha chiuso prima del previsto il proprio 2021 a causa dell’ennesimo problema fisico. Buffon parla di lui.

Il suo 2021 si è chiuso prima del previsto, a causa del problema fisico che non gli ha consentito di scendere in campo nelle partite contro il Bologna ed il Cagliari. L’ennesimo infortunio per Paulo Dybala, che dall’inizio della stagione è stato costretto a saltare 7 partite tra campionato e Champions League. Stop frequenti che stanno impedendo all’argentino di raggiungere gli standard qualitativi raggiunti in passato e di diventare il vero trascinatore della Juventus.

Juventus, Buffon parla di Dybala

L’argomento è stato affrontato da Gianluigi Buffon, nel corso di un’intervista concessa al quotidiano ‘Il Corriere della Sera’. “È sicuramente un leader tecnico perché è il miglior giocatore della Juve e poi negli ultimi anni è maturato molto. Per poter mettere in pratica questo ruolo però devi esserci e negli ultimi due anni è stato molto assente per gli infortuni. Nel momento in cui trova continuità, si consacrerà anche come leader della Juve”.

Resta da vedere, a questo punto, se Dybala riuscirà a trovare quella costanza che fin qui gli è mancata. Lo scorso anno, sotto la gestione di Andrea Pirlo, ad esempio le presenze in maglia bianconera sono state 25 “condite” da appena 5 reti (4 in Serie A) e 3 assist. Ora, invece, dopo 19 giornate è già a quota 8 gol. Numeri positivi, tuttavia l’ambiente si aspetta molto di più dal proprio numero 10. Nel frattempo, la trattativa riguardante il rinnovo del contratto in scadenza a giugno è finita in stand-by. Sono ore di riflessione in casa Juve: da Dybala, nelle prossime settimane, devono arrivare segnali convincenti.