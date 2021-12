Juve, intrigo Morata: il suo addio dipende dal PSG

Vicino il passaggio di Morata al Barcellona. La Juventus lo sostituirà con Icardi: si aspetta soltanto la risposta del Paris Saint Germain.

Sono ore calde sull’asse Torino-Barcellona-Parigi. Alvaro Morata ha dato infatti il proprio assenso al trasferimento in Catalogna ma prima di dare il via libera all’operazione la Juventus intende trovare un sostituto all’altezza. Il nome preferito dal tecnico bianconero, stando a quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, è Mauro Icardi tuttavia riuscire a strapparlo al Paris Saint Germain non appare facile. I contatti risultano in corso ed ora si aspetta soltanto la risposta dei francesi.

Juve, la partenza di Morata dipende da Icardi

Il Barcellona, al fine di accelerare le trattative, ha proposto alla Juventus in cambio Mephis Depay. Un nome che non ha scaldato i cuori della dirigenza, sia per la stagione complicata vissuta dall’ex Lione che per le caratteristiche tecniche del giocatore. Allegri, in particolare, vuole un vero numero 9 capace di regalare un buon quantitativo di reti e finalizzare al meglio l’azione orchestrata dai compagni.

Icardi, alla luce delle difficoltà riscontrate per Gianluca Scamacca e Dusan Vlahovic, rappresenterebbe quindi il profilo ideale tuttavia il PSG non sembra orientato a cederlo a condizioni agevolate. In alternativa, si valutano Divock Origi del Liverpool e di Pierre-Emerick Aubameyang caduto in disgrazia all’Arsenal. Nel frattempo Morata ha già iniziato a preparare le valigie: la sua seconda avventura a Torino è ai titoli di coda.