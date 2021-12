Juventus, la super clausola non spaventa le pretendenti: affare in estate

De Ligt sempre più nel mirino del Barcellona, che proverà a prenderlo in estate pagando la clausola. La Juventus riflette sul da farsi.

Il lungo addio. Tra Matthijs De Ligt e la Juventus, in queste settimane, qualcosa si è evidentemente rotto. Il suo agente Mino Raiola di recente, per la prima volta da quando l’olandese veste la maglia bianconera, ha infatti parlato concretamente di un suo trasferimento altrove al termine dell’attuale stagione. “È pronto per un nuovo passo, lo pensa anche lui” le parole del procuratore, che già da qualche giorno ha iniziato ad intensificare i contatti con il Barcellona.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, De Ligt nel mirino del Barcellona

Per averlo però, come riportato dall’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’, i catalani dovranno pagare ai bianconeri i 125 milioni previsti dalla clausola rescissoria. Una cifra che non spaventa, considerando che nei prossimi mesi i blaugrana contano di disfarsi di diversi elementi che non rientrano più nel progetto tecnico di Xavi. Tra tutti, l’indiziato speciale a partire è Philippe Coutinho: il brasiliano, nelle ultime due partite, è rimasto in panchina e fin qui si è reso protagonista di una stagione deludente (2 gol in 16 apparizioni).

LEGGI ANCHE >>> Juventus, ennesimo positivo al Covid: l’ufficialità del club

La Juventus, dal canto suo, non vorrebbe privarsi della propria colonna difensiva. L’olandese è ritenuto dalla dirigenza una delle colonne della squadra del futuro (anche perché Giorgio Chiellini ad agosto compirà 38 anni) nonché un giocatore di assoluto talento. Al tempo stesso, però, una sua cessione consentirebbe al club di andare poi all’assalto di Dusan Vlahovic e avere la forza economica per riuscire a strappare il “sì” della Fiorentina. Fuori o dentro quindi? Ogni discorso verrà rinviato a maggio, ma in queste settimane Raiola proseguirà a tessere la propria tela.