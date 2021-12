“C’è chi ha fretta…”: Donnarumma, la frecciata ‘elegante’ dal Milan

Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica del Milan, si è soffermato sull’addio di Donnarumma al club rossonero.

L’addio di Donnarumma al Milan sta facendo ancora discutere. In molti hanno criticato il portiere italiano per aver lasciato i rossoneri per volare sotto l’ombra della Torre Eiffel. Le polemiche sono continuate in questi mesi a causa della mancata titolarità dell’estremo difensore nel PSG.

Donnarumma, infatti, non è riuscito a conquistarsi il posto da titolare con la maglia del club parigino, visto il continuo avvicendamento in porta con Navas. Sembrava che il calciatore italiano avesse conquistato la piena titolarità, ma le ultime gare del 2021 del PSG sono state giocate dall’ex Real Madrid.

Maldini su Donnarumma: “C’è chi ha fretta e chi ha la calma di aspettare”

Paolo Maldini è ritornato a parlare dell’addio di Donnarumma al Milana in alcune dichiarazioni rilasciate a ‘Sette’, inserto del ‘Corriere della Sera’: “Gigio? E’ una bella persona, piena di emozioni. Io credo che la tua unica passione debba essere la passione, ma poi se ha altre motivazioni, come dare del denaro alla tua famiglia, è tutto un altro discorso”.

Il dirigente del Milan ha poi concluso così il suo intervento: “Le decisione sono tutte da rispettare. C’è chi ha fretta e chi ha la calma di aspettare, non sta a me giudicare”. Queste parole di Maldini rappresentano un’altra puntata di una telenovela che non sembra aver voglia di finire.