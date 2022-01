Calciomercato Juve, il bomber spiazza: “Ha accettato, il mister pressa”

Continuano le indiscrezioni sull’attaccante della Juve Alvaro Morata, accostato molto nelle ultime ore al Barcellona di Xavi.

La Juve è al lavoro per il futuro per rinforzare il proprio reparto offensivo, soprattutto in vista della propria stagione. Il sogno è Vlahovic, Icardi ed Aubameyang sono obiettivi più concreti ma il club bianconero deve fare i conti anche con il presente e con lo spagnolo Alvaro Morata. La Juve ha un opzione per il riscatto del calciatore dall’Atletico Madrid, ma le ultime indiscrezioni rivelano che i bianconeri non hanno alcun intenzione di esercitarla.

In questa sessione di gennaio il Barcellona è molto interessato al giocatore con Xavi che sarebbe molto interessato ad avere il centravanti della Nazionale spagnola come suo bomber. Per raggiungere questo accordo la Juve deve prima sostituire il giocatore.

Juve, le ultime su Morata ed il suo futuro

Attraverso il proprio account social il giornalista Stefano Agresti ha fatto il punto sul calciomercato della Juve ed ha chiarito la situazione riguardo il centravanti. Il giornalista ha fatto cosi il punto della situazione: “Morata, il quadro non è cambiato. La Juve non ha accordi per rimpiazzare lo spagnolo. Pressing di Xavi e Morata ha detto si al Barcellona. Vedremo se ci saranno sviluppi nelle prossime ore.

La società bianconera intanto monitora il mercato e nel calciomercato invernale continua a essere concreto in ottica societaria l’obiettivo centravanti.