Doccia fredda per la Juve: Allegri nei guai, il big è positivo

Il Covid continua a far ‘incetta’ di giocatori positivi ed in Serie A l’ultimo è il difensore della Juve Chiellini. Tegola per Allegri.

Il 2022 è appena iniziato, tra pochi giorni tornerà la Serie A e, giorno dopo giorno, vengono annunciati nuovi positivi nel massimo campionato. L’ultimo è l’esperto difensore della Juve Giorgio Chiellini che è risultato anch’egli positivo al Coronavirus ed a questo punto risulterà probabilmente assente nel big match del 6 Gennaio contro il Napoli.

Entrambe le squadre arrivano al match con diversi assenti a causa del virus che, ormai da circa due anni, ha colpito le vite di tutti noi. In casa bianconera gli altri due elementi della rosa di Allegri positivi sono il brasiliano Arthur ed il terzo portiere Pinsoglio.

Juve, è una vera ‘epidemia’ in società

Nelle ultime settimane in casa Juve la situazione inerente al Covid è letteralmente precipitata. Oltre alla squadra di Allegri, anche la Juve femminile e le giovanili bianconere sono piene di elementi risultati positivi al tampone. Ecco il comunicato della Juventus che annuncia Chiellini:

“Juventus Football Club comunica che, nel corso delle procedure di screening odierne cui è stato sottoposto per la ripresa dell’attività agonistica, è emersa la positività al Covid-19 del calciatore Giorgio Chiellini. Il giocatore sta già osservando le norme previste ed è stato posto in isolamento, in ossequio al protocollo sanitario in vigore”.