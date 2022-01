Calciomercato Juventus, assalto a Icardi: Agnelli ha parlato con Al-Khelaifi

La Juventus è alla costante ricerca di una punta sul mercato, anche a gennaio. Nel mirino c’è Mauro Icardi, in uscita dal Psg.

Uno dei principali punti deboli della Juventus di Massimiliano Allegri è la mancanza di un bomber che possa garantire una quota fissa di gol alla squadra bianconera. Dopo l’addio di Cristiano Ronaldo nè Paulo Dybala e nè Alvaro Morata sono riusciti ad avvicinare i numeri del portoghese ed ora la società bianconera è pronta a tornare sul mercato per cercare un sostituto.

Tanti nomi in queste settimane, dall’opzione italiana Scamacca al sogno Dusan Vlahovic, ma uno dei nomi più vicini alla società bianconera è l’ex attaccante dell‘Inter, ora al Psg, Mauro Icardi. Il giocatore è una riserva nello stellare attacco parigino e la Juve vuole riportare il bomber in Italia.

Juventus, scelto il centravanti: Agnelli punta Mauro Icardi

Secondo quanto riporta Sky Sport il club bianconero avrebbe sondato il terreno con la dirigenza francese ed avrebbe effettuato una richiesta di informazioni per l’attaccante argentino Mauro Icardi. Le trattative non sarebbero ancora iniziate, non si sarebbe parlato di cifre, ma la Juve starebbe valutando la situazione.

Agnelli è molto interessato a riportare Icardi in Italia, ma la Juve vuole scegliere bene il bomber per il suo futuro e vorrebbe il giocatore in prestito con diritto di riscatto. La priorità del club bianconero è provare a comprare il giocatore in modalità temporanea, le parti si riaggiorneranno.