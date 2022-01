Calciomercato Milan, Donnarumma bis: offerta importante per Kessie

La dirigenza del Milan è preoccupata per Frank Kessie. Il giocatore è in scadenza e piace a diverse big europee, l’ultima il Liverpool.

Uno dei problemi principali in casa Milan è il futuro del forte centrocampista ivoriano Frank Kessie. Il giocatore è attualmente impegnato in Coppa d’Africa con la Costa d’Avorio e salterà le prossime gare di campionato ma a preoccupare la dirigenza rossonera resta in primo luogo il suo futuro.

Kessie ha il contratto in scadenza con il club rossonero il 30 Giugno 2022 e negli ultimi mesi ci sono diversi ‘tira e molla’ tra le parti. Il Milan sembrava vicino a rinnovare in estate, ma la situazione è precipitata dopo con le esose richieste del giocatore africano. Ora il Milan attende e spera di evitare altre situazioni ‘pericolose’.

Milan, una big di Premier piomba su Kessie

La dirigenza rossonera ed in particolare il ds Paolo Maldini vuole ripetere assolutamente nuovi casi ‘Donnarumma e Calhanoglu‘ con i due giocatori rossoneri che la scorsa estate hanno lasciato il Milan a costo zero accordandosi rispettivamente con Psg ed addirittura con i ‘cugini’ dell’Inter.

Come riportano i colleghi dell’Ansa il centrocampista sarebbe finito nel mirino del Liverpool di Jurgen Klopp, a caccia di importanti rinforzi in vista della prossima stagione. Il Milan vuole evitare a tutti i costi di perdere un altro perno della rosa a costo zero, ma dovrà fronteggiare gli assalti di uno dei club più forti d’Europa.