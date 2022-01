Calciomercato Lazio, ecco i due colpi per fare felice Sarri

La Lazio è chiamata a diversi interventi sul mercato di riparazione. Riusciranno i biancocelesti a regalare a Sarri una rosa competitiva?

L’arrivo di Sarri sulla panchina biancoceleste questa estate è stato il segno dell’inizio di un progetto ambizioso. Partito un pezzo da novanta come Correa, sono al contempo stati tenuti big come Luis Alberto e Milinkovic-Savic.

L’ex tecnico del Napoli ha però solo fatto intravedere sprazzi di quel ‘sarrismo’ che l’aveva resto tanto celebre e desiderato. La prima parte di stagione della Lazio è stata all’insegna di diversi cambiamenti, che inevitabilmente si riflettono sulle strategie di mercato a gennaio.

Partiamo dalle cessioni: Muriqi può praticamente considerarsi un ex biancoceleste. L’obiettivo del ds Tare è quello di trovargli una sistemazione in prestito per poi venderlo a giugno. Sul mercato anche Lazzari, ormai fuori dai piani di Sarri. Per lui c’è il forte interessamento del Torino.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Lazio, due nomi da ‘mi ritorni in mente’

Una volta sistemate le situazioni in uscita toccherà al mercato in entrata. Potrebbero essere un paio i movimenti in previsione di una rivoluzione più corposa a giugno. Guardando, secondo il Tempo, ad obiettivi già trattati quest’estate. Uno è una vecchia conoscenza di Sarri: Matias Vecino. Il centrocampista, che Sarri ha già allenato ad Empoli, è in uscita dall’Inter e rappresenterebbe un’ideale soluzione low-cost.

LEGGI ANCHE >>> Inter, Lukaku spiazza tutti: svelata la richiesta al club prima dell’addio

Altro nome che già in estate era stato accostato alla Lazio, è quello di Filip Kostic. Polivalente ala serba dell’Eintracht Francoforte, Kostic potrebbe essere un colpo in vista anche di altri massicci interventi in entrata e in uscita per giugno. La sensazione infatti è che il mercato di riparazione di gennaio possa essere una grande prova generale in vista di corposi interventi questa estate.