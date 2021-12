Inter, Lukaku spiazza tutti: svelata la richiesta al club prima dell’addio

Lukaku sarebbe rimasto a lungo all’Inter: le nuove dichiarazioni svelano la richiesta fatta all’ad nerazzurro Marotta.

Emergono altre dichiarazioni di Romelu Lukaku, che di certo continueranno ad irritare il Chelsea e rendere complicato il suo rapporto con il tecnico Thomas Tuchel. Il belga infatti, come riportato dal ‘Corriere della Sera’ che ha avuto modo di vedere in anteprima la versione integrale della lunga intervista da lui concessa a ‘Sky Sport’, non avrebbe voluto lasciare l’Inter in estate. Anzi. Sarebbe rimasto a lungo in maglia nerazzurra.

Inter, Lukaku sarebbe rimasto a lungo in nerazzurro

“Dopo che abbiamo vinto lo scudetto sono andato dai dirigenti e ho chiesto il rinnovo. A Milano stavo bene, non hanno voluto. Il mio addio legato a quello di Conte? No, l’unica cosa era il rinnovo. Sapevo che con Inzaghi allenatore l’opportunità di vincere sarebbe rimasta, per lui il prossimo step è lo scudetto”. Ecco perché aveva iniziato a discutere con l’amministratore delegato Beppe Marotta l’opportunità di estendere la durata dell’accordo.

Poi, però, i colloqui non hanno prodotto la fumata bianca auspicata dal belga. “Non sono andato al Chelsea perché Conte è partito. Se mi avessero proposto il rinnovo sarei a Milano”. L’avventura ai Blues, che per riportarlo a Londra hanno dovuto mettere sul piatto 117 milioni, non sta andando come sperato tra pochi gol, infortuni e un rapporto con Tuchel che stenta a decollare. Oggi il tecnico glia ufficialmente risposto (“le sue parole hanno generato un caos di cui non avevamo bisogno”) e a breve si terrà un summit chiarificatore. Tra le parti c’è tensione, un addio a fine stagione non è da escludere.