Vlahovic, colpo di scena: Lukaku può sbloccare l’affare a sorpresa

Secondo le ultime voci in arrivo dall’Inghilterra il Chelsea potrebbe già scaricare Romelu Lukaku e puntare forte da subito su Dusan Vlahovic.

Le recenti dichiarazioni rilasciate alla stampa da Romelu Lukaku, che ha ammesso di essersi pentito di aver lasciato l’Inter, potrebbero avere importanti conseguenze sulla Serie A. E non soltanto per l’eventuale ritorno in nerazzurro del poderoso centravanti belga, opportunità tutta da verificare e al momento economicamente proibitiva.

Turbato dalle lamentele di quello che era stato il colpo dell’estate, arrivato peraltro dopo un esborso davvero notevole – è costato 115 milioni di euro – il Chelsea sembra indeciso sul da farsi. E se da una parte la possibilità che il manager Tuchel cerchi di ricomporre la frattura con Lukaku non è improbabile, dall’altra esiste la possibilità che gli ambiziosi Blues possano puntare un nuovo obiettivo.

Ed è qui che entra in gioco la Serie A. Il Chelsea potrebbe infatti decidere di tornare a fare acquisti in Italia, puntando con decisione il serbo Dusan Vlahovic e offrendo a Rocco Commisso la cifra giusta per fargli cambiare maglia.

Calciomercato, il futuro di Vlahovic legato a quello di Lukaku?

L’operazione sarebbe facilitata anche dal fatto che Vlahovic al momento non ha veri acquirenti alla sua porta in Italia. La Juventus infatti non possiede la forza economica per portarlo in bianconero, e la Premier League è diventata una destinazione per lui sempre più probabile viste anche le difficoltà riscontrate nel prolungare con la Fiorentina.

Il club viola a questo punto potrebbe cercare di trarre il massimo profitto vendendo l’attaccante serbo. Che sta attraversando un momento di grazia ed è seguito anche da Arsenal, Manchester City, Manchester United e Tottenham. Quest’ultimo potrebbe anche ripiegare proprio su Lukaku, anche se il manager degli Spurs Antonio Conte, che lo aveva portato all’Inter, per adesso butta acqua sul fuoco.

Anche se a gennaio raramente si registrano operazioni di questa portata, niente è impossibile. E non è dunque escluso che in Premier League si possa assistere a un vero e proprio valzer di punte. Di certo c’è che il futuro di Romelu Lukaku, indipendentemente da un suo eventuale ritorno in Italia, potrebbe comunque sconvolgere gli equilibri della Serie A.