Roma, gatta da pelare per Mourinho: l’attaccante va in isolamento

La Roma sta per tornare in campo ma potrebbe dover rinunciare a un giocatore in isolamento dopo un contatto con un positivo al coronavirus.

Le notizie sui calciatori fermati dal coronavirus in questi giorni si susseguono senza interruzione. La quarta ondata rischia di paralizzare nuovamente il pianeta nonostante la massiccia campagna vaccinale attuata dai governi, e produce inevitabilmente conseguenze anche nel mondo del calcio.

Succede in ogni squadra e succede anche alla Roma. Così, se in vista della delicatissima sfida con il Milan in programma giovedì José Mourinho riuscirà a recuperare Tammy Abraham e Lorenzo Pellegrini, reduci da alcuni infortuni, ecco che lo Special One potrebbe essere costretto a fare a meno di un’importante alternativa in attacco.

Parliamo di Borja Mayoral, che sembrava in uscita in direzione Fiorentina – i Viola guardano a lui per sostituire il deludente Kokorin – ma che ancora al momento rappresenta una scelta a disposizione dell’attacco giallorosso.

Roma, Borja Mayoral in isolamento: salta il Milan?

Lo spagnolo è entrato infatti in contatto con una persona risultata successivamente positiva al COVID-19, e secondo protocollo è dovuto andare in isolamento. Questo nonostante il vaccino fatto e un tampone che eseguito ha dato esito negativo. Una misura che in questo momento non basta a garantire sicurezza per il gruppo squadra.

Prima di potersi eventualmente mettere di nuovo a disposizione di Mourinho, che comunque non lo ha mai considerato una prima scelta per l’attacco nonostante l’ottima stagione scorsa, Borja Mayoral dovrà infatti sottoporsi nei prossimi giorni a un altro tampone. Che ovviamente anche in questo caso dovrebbe risultare negativo.

Soltanto a questo punto l’attaccante potrebbe finire nella lista dei convocati per la partita con il Milan, in attesa di conoscere un futuro che dopo gennaio potrebbe portarlo a Firenze. Per il momento, dunque, la sua posiizone in vista di giovedì resta in stand-by.