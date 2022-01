Il mercato del Cagliari potrebbe puntare su una totale rivoluzione in vista delle prossime settimane. Definiti gli arrivi di Lovato e Goldaniga (attesa la fumata bianca), i rossoblù punteranno tutto sul reparto offensivo

Svolta totale per cercare di tenere vive le speranze salvezza nel corso della seconda parte della stagione. Sarà questo il piano del Cagliari a partire dalle prossime settimane di calciomercato. Come noto, il club rossoblù avrebbe già raggiunto un accordo totale con l’Atalanta per il trasferimento in Sardegna di Lovato. Affare basato sulla formula del prestito secco fino al termine della stagione.

Si attende la definitiva fumata bianca anche per Goldaniga: ultimi dettagli da risolvere con il Sassuolo prima del via libero definitivo. Cresce l’ottimismo anche per Baselli, pronto a valutare l’addio immediato al Torino per abbracciare l’inizio della nuova avventura in terra isolana. L’ex Atalanta, voluto fortemente da Mazzarri, completerà la linea di centrocampo, soprattutto in caso di cessione di Nandez, quest’ultimo a un passo dall’immediato addio. L’Inter sarebbe pronta a mettere sul piatto della bilancia un’offerta da circa 35 milioni di euro per convincere il presidente Giulini a dire sì.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Mercato Cagliari, non solo Satriano: caccia a un nuovo centravanti

Come confermato da “Sportitalia”, il Cagliari potrebbe valutare l’affondo su Satriano, il quale si trasferirebbe in Sardegna con la formula del prestito secco. Nessuna conferma sul possibile affondo per Simy, pronto a dire addio alla Salernitana già dal mese di gennaio.

LEGGI ANCHE>>>Atalanta, il Covid inguaia Gasperini: due positivi nel gruppo squadra

Simy potrebbe completare il reparto offensivo di Mazzarri arricchendo il parco attaccanti di forza fisica, senso del gol e abilità nel gioco aereo. Esclusa tassativamente la cessione di Pavoletti, mentre la partenza di Keita Balde per la Coppa d’Africa obbligherà i rossoblù a valutare un doppio acquisto sul mercato per arricchire l’attacco isolano in vista del girone di ritorno. Per il Cagliari chiaro obiettivo salvezza e piede sull’acceleratore: imperativo rimontare l’attuale posizione in classifica.