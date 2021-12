Atalanta, il Covid inguaia Gasperini: due positivi nel gruppo squadra

Al 4° posto in classifica, in attesa del ritorno in campo nel 2022 l’Atalanta deve fronteggiare due casi di positività nel gruppo squadra.

L’Italia e il mondo intero stanno affrontando in questi giorni una nuova ondata di casi da COVID-19. Una situazione che rischia di avere un fortissimo impatto nella società e che naturalmente investe anche il calcio. La continua crescita dei casi solleva non pochi interrogativi sul futuro a breve termine, quando dopo le vacanze natalizie le squadre torneranno in campo.

Attesa il 6 gennaio dalla sfida con il Torino, a cui seguirà 3 giorni più tardi la trasferta sul campo dell’Udinese, l’Atalanta deve fare i conti con due nuovi casi di positività all’interno del gruppo squadra. A comunicarlo è stato lo stesso club bergamasco con un comunicato ufficiale in cui afferma che sono state avvisate le autorità e attivati tutti i protocolli del caso.

Atalanta, due giocatori positivi al coronavirus

Il club non ha reso noti i nomi dei calciatori positivi. Ma certo è che i due casi potrebbero non essere gli ultimi, nonostante i componenti della rosa siano già da qualche giorno in vacanza in attesa della ripresa delle attività prevista per l’anno nuovo.

Protagonista di un inizio di stagione tra alti e bassi, l’Atalanta è riuscita a riprendersi con il passare delle giornate fino a occupare il 4° posto in classifica. Una crescita che però è stata frenata nelle ultime settimane. Prima dall’eliminazione nella fase a gironi della Champions League e quindi dalla netta sconfitta con la Roma a cui è seguito lo scialbo 0-0 con il pericolante Genoa. Passi falsi che gli orobici erano ansiosi di lasciarsi alle spalle.

Deciso a mantenere la sua Dea tra le big del nostro calcio, posizione che ormai le appartiene dopo le ultime stagioni vissute sempre al top, Gasperini dovrà però adesso fare i conti con i casi di positività. Che inevitabilmente colpiranno anche le altre squadre di Serie A e che potrebbero condizionare non poco la seconda parte della stagione. Vedremo cosa succederà alla ripresa delle attività.