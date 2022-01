Calciomercato Cagliari, Mazzarri spiazzato: nome di prestigio per l’attacco

Adem Ljajic potrebbe tornare in Italia. Fuori dai piani del Besiktas il serbo interessa a tre squadre di Serie A: Cagliari, Spezia e Genoa.

Potrebbe concludersi presto l’avventura nel campionato turco di Adem Ljajic. L’attaccante serbo del Besiktas, con un passato tra Fiorentina, Inter, Roma e Torino, potrebbe tornare proprio in Italia questo gennaio.

Acquistato nel 2018 dai turchi, Ljajic, dopo alcune stagione a discreto livello, quest’anno non ha praticamente mai trovato spazio tra i convocati. Il club turco sta vivendo un momento di flessione dopo anni di successi, navigando a metà classifica. La dirigenza è pronta a rivoluzionare la rosa sul mercato, partendo proprio dagli esuberi.

Ljajic d’altronde non è un calciatore senza offerte. Come riporta Sportal.it, il Basaksehir avrebbe già mostrato interesse. Anche se nelle ultime ore sta prendendo piede l’ipotesi italiana, con ben tre squadre interessate a lui.

Cagliari, Ljajic per la salvezza: ma occhio a Genoa e Spezia

Si starebbe quindi preparando un’asta a tre per riportare Ljajic in Italia. La squadra maggiormente interessata è il Cagliari di Mazzarri. Il tecnico toscano ha già allenato il serbo durante la prima parte della sua esperienza a Torino. Avrebbe quindi a disposizione un giocatore che già conosce e che sa come poter inserire in un attacco che, tolto Joao Pedro, sta dando ben poche soddisfazioni.

Occhio però alle altre pretendenti, perché oltre al Cagliari sono interessate a Ljajic pure Genoa e Spezia. Anche loro, come i sardi, puntano ad un attaccante esperto, che conosce già il campionato italiano, per ottenere quel quid in più in ottica corsa salvezza.