Juve, minaccia saudita: “Pronto un ricco triennale per l’attaccante”

La Juve è a caccia di un centravanti di livello per rinforzare l’attacco. Aubameyang è un obiettivo ma il giocatore piace anche all’Al Hilal.

Inizierà ufficialmente domani la sessione di calciomercato invernale ed il primo obiettivo per la Juve di Massimiliano Allegri è un innesto in attacco, in particolare una punta di livello. Il club bianconero ha stilato una lista con vari nomi nel mirino, alcune opzioni più costose ed altre low cost e si proverà a chiudere in questo mese.

Da Dusan Vlahovic fino a Mauro Icardi, senza dimenticare i vari Scamacca, Lacazette e soprattutto Pierre-Emerick Aubameyang, centravanti ormai in uscita dall’Arsenal. L’esperto bomber gabonese non è più nei piani di Mikel Arteta ed anzi il club londinese vorrebbe sbarazzarsene il prima possibile. La Juve osserva da tempo la sua situazione.

Juve, l’Al Hilal piomba su Aubameyang

Secondo quanto riporta il giornalista Nicolò Schira su Aubameyang ci sarebbe ora l’Al Hilal, club del campionato saudita. La società avrebbe offerto al giocatore un ricco triennale per convincerlo a lasciare l’Europa ed iniziare in un campionato più esotico.

La Juve monitora la situazione ma secondo Schira non tutto sarebbe finito. Il giocatore infatti avrebbe molte perplessità riguardo l’offerta saudita in quanto vorrebbe giocare ancora in campionati del calcio europeo. Aubameyang non è la priorità in casa bianconera, ma Allegri e la dirigenza continuano a monitorare il suo futuro.