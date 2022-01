“Se non ci fosse sarebbe meglio”: Tuchel ha scaricato Lukaku in diretta

Thomas Tuchel ed il Chelsea sembrano aver scaricato Romelu Lukaku. Annuncio dell’allenatore in diretta tv dopo il 2-2 col Liverpool.

L’intervista rilasciata a Sky Sport da Romelu Lukaku ha scatenato il putiferio. L’attaccante del Chelsea ha dichiarato di voler tornare in Italia ed ha chiesto scusa ai tifosi dell’Inter per l’improvviso addio in estate. Una mossa che ha lasciato perplessi i tifosi dei Blues e l’allenatore Thomas Tuchel che per la super sfida di questa sera contro il Liverpool di Jurgen Klopp ha deciso di spedirlo in tribuna.

Chelsea, Tuchel scarica Lukaku

Dopo il 2-2 finale, l’allenatore del Chelsea ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Sky Sport’ nell’immediato post gara. Il tecnico dei Blues ha commentato la situazione relativa a Lukaku: “Quella di Lukaku è una situazione complicata. Ho parlato anche con i calciatori più rappresentativi della squadra ed abbiamo deciso insieme di lasciarlo fuori. Ne parleremo ancora e capiremo cosa fare. E’ chiaro che per me sarebbe più facile se non facesse più parte di questa rosa“.

Poi prosegue: “Lui è un nostro giocatore, c’è sempre modo per tornare indietro. Risolveremo tutto a porte chiuse. Solo allora lo saprete anche voi. Domani ci sarà un altro incontro, ma non è la prima volta che mi succede una cosa simile nella mia carriera”.