“Ultimi dettagli”: Napoli, svolta per il futuro di Insigne

Lorenzo Insigne appare sempre più lontano dal Napoli. L’agente del giocatore terrà presto un incontro con i canadesi del Toronto.

Dopo una lunga e bellissima storia le strade di Lorenzo Insigne ed il Napoli potrebbero presto separarsi definitivamente. Il giocatore è in scadenza di contratto il prossimo giugno e, fin da queste ore, può decidere di legarsi ad un’altra squadra. La situazione rinnovo con il club di cui è capitano è molto complicata ed al momento Insigne è distante dal club in cui è nato calcisticamente.

L’offerta per il rinnovo del Napoli è al ribasso ed Insigne e soprattutto il suo agente sono al lavoro per trovare più adeguate al suo talento. In Europa nel corso degli ultimi mesi alcune squadre si sono interessate, ma il maggior interesse per ‘Il Magnifico’ arriva dal Canada.

Napoli, a breve incontro tra l’agente di Insigne ed il Toronto

Su Insigne c’è il pressing, ormai da diverse settimane, del Toronto ed il club canadese è pronto ad una grandissima offerta per chiudere subito e portare la stella azzurra in Nord-America (ovviamente per il prossimo anno).

Secondo quanto riporta il giornalista Nicolò Schira l’affare per portare Lorenzo Insigne nel continente americano è alle battute finali, i cosiddetti ultimi dettagli. Il giornalista ha rivelato che mercoledi l’agente di Lorenzo Vincenzo Pisacane incontrerà il Toronto per finalizzare l’accordo. Per Insigne è pronto un quinquennale da 11 milioni netti a stagione e tanti bonus e benefit. Insigne ed il Napoli non sono mai stati cosi lontani.