“Incontro per il rinnovo…”: Napoli, De Laurentiis prepara il colpo di scena?

Il Napoli e soprattutto Aurelio De Laurentiis non vorrebbero perdere Alex Meret: possibile colpo di scena, il presidente vuole il rinnovo

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non ha mai nascosto la propria volontà di trattenere tra le file del club Alex Meret, giocatore in cui crede molto fin da quando è approdato in squadra. Il portiere sotto la guida di Luciano Spalletti ha giocato titolare in Serie A, fino ad ora, solamente 2 partite, ma ha avuto più chance in Europa League dove è stato preferito a David Ospina in 5 gare. De Laurentiis, però, non ha alcun dubbio: il portiere classe 1997 secondo lui deve rinnovare. Possibile colpo di scena in arrivo.

Napoli, De Laurentiis non vuole perdere Meret: il club si prepara al rinnovo di contratto

Secondo quanto riferito da ‘Il Mattino’, il presidente del Napoli vuole trattenere nel club partenopeo Alex Meret. Il portiere del ’97 è infatti corteggiato dalla Lazio, che si dimostra interessata al suo profilo. Il finire spesso e volentieri in panchina, a causa della preferenza su David Ospina per la titolarità, non è una situazione che rende particolarmente felice il portiere azzurro. Ora, però, potrebbe esserci un colpo di scena e la società starebbe preparando la proposta di rinnovo per lui.

Secondo ‘Il Mattino’, quindi, l’agente di Alex Meret, ovvero Federico Pastorello, è atteso a Napoli nelle prossime settimane proprio per discutere della questione del rinnovo di contratto. Il suo contratto infatti scadrà nel 2023 ma De Laurentiis è convinto sulla volontà di tenerlo in squadra. Può essere una garanzia per il futuro e l’obiettivo è quello di firmare un prolungamento fino al 2026. Si attendono le prossime settimane quindi per saperne di più.