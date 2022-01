Caso Lukaku, la sentenza di Di Canio che annienta l’ex Inter

La vicenda di Lukaku ha colpito gran parte delle personalità del mondo calcistico: Di Canio allora ha detto la sua sull’accaduto

Paolo Di Canio ha parlato negli studi di ‘Sky Sport’ di quanto dichiarato da Romelu Lukaku sempre ai microfoni ‘Sky’. Un’intervista che è stata più che altro una ‘bomba mediatica’: le dichiarazioni rilasciate sull’addio all’Inter e su questi mesi trascorsi al Chelsea non sono assolutamente piaciute al suo attuale club. Ma non solo. Diverse personalità all’interno del mondo calcistico hanno riferito il proprio pensiero riguardo quanto accaduto, proprio come ha fatto appunto Paolo Di Canio.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Muro Chelsea dopo le dichiarazioni di Lukaku: Di Canio senza freni sull’attaccante ex Inter

Il Chelsea ha deciso, dopo quanto rivelato da Lukaku a ‘Sky’, di non convocarlo per il big match di Premier League che si sta in questi minuti svolgendo contro il Liverpool. Paolo Di Canio, proprio in merito alle parole del belga, sempre a ‘Sky Sport’ senza freni ha affermato: “Gioca un campionato dieci volte superiore alla Serie A e ora è uno dei tanti. Ma se arrivi lì pensando di essere il numero uno non hai capito nulla. È un giocatore fragilissimo, dice cose talmente semplici e si è fatto un autogol clamoroso. Poverino, ha fatto un disastro, scontentando tutti, per prima sé stesso”

LEGGI ANCHE >>> Una buona e due cattive: Juve, ecco le notizie che preoccupano Allegri

Non è però finita qui perché l’ex laziale ha continuato nel proprio ragionamento e ha affermato: “Io penso che lui sia un panterone moscione, caratterialmente mai così cattivo e voglioso. Non basta aver vinto un campionato italiano che hanno vinto in migliaia. Ora è al Chelsea, ed è uno dei tanti che per lui è già una grande cosa a 29 anni. Alle prime difficoltà ha mollato, è crollato. Ora credo si stiano mangiando le mani per la spesa e l’esborso fatto perché è stato un lusso per il Chelsea prendere un giocatore che alla fine neanche serviva”.