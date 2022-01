“Presto l’incontro…”, colpo di scena Lukaku: l’ex compagno rivela tutto

Ore calde e non propriamente serene quelle vissute da Romelu Lukaku al Chelsea: sembrerebbe che presto ci sarà un incontro tra le parti

Dopo le dichiarazioni rilasciate da Romelu Lukaku sull’addio all’Inter e sulle sue aspettative apparentemente deluse dal Chelsea, Thomas Tuchel ha deciso di non convocarlo contro il Liverpool. Oggi pomeriggio, alle ore 17:30, si giocherà appunto il big match tra le due squadre di Premier League. Il grande assente sarà proprio Lukaku. Il suo comportamento non è piaciuto ai Blues e proprio per questo motivo il club ha voluto lanciare un segnale. Ma non è finita qui: a quanto pare ci sarà presto un incontro tra le parti.

Chlesea-Lukaku, parla il suo ex compagno Howard: “Presto ci sarà un incontro”

Secondo quanto riferito durante una trasmissione televisiva da Tim Howard, ora opinionista della statunitense ‘Nbc’, molto presto ci sarà un incontro tra Romelu Lukaku e il Chelsea. L’ex portiere dell’Everton, squadra in cui ha giocato proprio con Lukaku dal 2013 al 2016, ha affermato di aver ricevuto un messaggio dal belga: “Mi ha scritto e mi ha detto che ci sarà un altro summit lunedì. ‘Potrò dirti di più dopo. Adesso la situazione è troppo calda’”.

Una decisione considerata appunto ‘calda’ dallo stesso attaccante ex Inter. Il suo comportamento e le sue dichiarazioni non hanno fatto piacere al suo attuale club con cui nella giornata di domani, lunedì 3 gennaio, ci sarà presumibilmente questo incontro in cui si parlerà dell’accaduto. Un primo segnale forte è, in ogni caso, già arrivato da parte dell’allenatore Tuchel, che ha deciso di escluderlo per la sfida casalinga contro il Liverpool.