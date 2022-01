“Non può…”, addio Haaland: per il top club è (quasi) ufficiale

Il club di Bundesliga rinuncia, quasi in maniera ufficiale, a Erling Haaland: il fenomeno norvegese non approderà nel top club

Erling Haaland, classe 2000 del Borussia Dortmund, è il sogno di diversi top club per il suo strapotere fisico e per la grandissima capacità di trovare il gol nelle più disparate occasioni. In Bundesliga ha collezionato, in questa stagione, più gol che partite giocate: in 11 match ha segnato ben 13 volte e ha servito per i suoi compagni 5 assist. In totale sono 19 i gol segnati fino ad ora. Molte società, quindi, sognano di poterlo avere all’interno della propria rosa. Un top club, però, sembra ora davvero essersi tirato fuori dalla lotta di calciomercato per lui.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato, il Bayern Monaco rinuncia alla corsa che porta ad Haaland: le dichiarazioni di Hoeness

Uli Hoeness, dirigente del Bayern Monaco, top club di Bundesliga a cui è stato spesso soprattutto negli ultimi tempi accostato il nome dell’attaccante, ha parlato di questa questione al ‘Welt Am Sonntag’. Il dirigente è stato però categorico, smentendo la possibilità che il norvegese approdi tra le file del Bayern: “Parliamo di un grande giocatore che sta facendo un lavoro incredibile alla sua età. In termini economici, però, il pacchetto completo rappresenta una quantità che, a mio avviso, il Bayern non può e non deve pagare“.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, il big saluta lo United? Rangnick è deciso: “Gliel’ho detto…”

Il contratto di Erling Haaland con il Borussia Dortmund scadrà il 30 giugno 2024, ma il club si è ormai ‘arreso’ da tempo all’eventualità di perderlo molto prima. Il suo valore di mercato si aggira attualmente intorno ai 150 milioni di euro. Una cifra molto alta che però non spaventa alcuni importanti club interessati a lui. Al momento quindi solamente il Bayern Monaco si sarebbe (quasi) tirato fuori dalla corsa di mercato.