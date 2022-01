Calciomercato, il big saluta lo United? Rangnick è deciso: “Gliel’ho detto…”

Edinson Cavani resterà al Manchester United. L’ha affermato Rangnick pubblicamente, escludendo una cessione dell’attaccante a gennaio.

Con l’apertura del calciomercato si avvicenda anche la necessità da parte dei diretti interessati di intervenire pubblicamente per chiarire la veridicità di tante indiscrezioni. É quanto sta accadendo a Edinson Cavani. L’attaccante uruguaiano, oggi 34enne, è stato indicato come uno dei profili preferiti dal Barcellona per tappare il vuoto lasciato dal Kun Aguero, costretto a dire addio al calcio giocatore a causa di problemi cardiaci.

Manchester United, Cavani resta: le parole di Rangnick

Trasferirsi eventualmente al Barcellona per Edinson Cavani potrebbe essere una prospettiva allettante, considerato che è verso il finale della carriera e potrebbe giocare in un campionato nuovo come la Liga, vestendo una delle uniformi più note al mondo. Il Manchester United non intende però negoziare la cessione dell’attaccante, quanto meno non adesso, a stagione in corso.

A chiarire ulteriormente la situazione e a mettervi una pietra sopra è stato l’allenatore dei Red Devils, Ralf Rangnick, il quale ha dichiarato alla stampa: “Con assoluta certezza posso dire che Edinson Cavani a gennaio non partirà. Il giocatore sa benissimo che non lo lascerò andare, avremo bisogno di lui. Gli ho detto fin dal primo giorno che per me è un giocatore importantissimo. Fantastico! Dunque resta, senza ombra di dubbio”. Una dichiarazione che serve anche per motivare lo stesso uruguaiano, il quale ha avvertito come negativo l’arrivo di Cristiano Ronaldo in squadra, temendo un ridimensionamento del suo impiego e del suo protagonismo in squadra. Parlando così, il tecnico gli ha invece chiarito che punta su di lui e lo considera importante, al di là della presenza “ingombrante” di CR7 in rosa.