Supercoppa Italiana, caos Covid: decisione unanime, ecco l’ufficialità

Inter-Juventus, in programma il 12 gennaio per la Supercoppa italiana, si disputerà regolarmente. L’ha stabilito il Consiglio di Lega.

Nonostante la preoccupante situazione pandemica e i tanti positivi al Covid-19 tra i calciatori di Serie A, la Supercoppa italiana tra Inter e Juventus non subirà alcuna modifica. La gara prevista per il 12 gennaio 2022 si giocherà, senza altro rischio di rinvio. La decisione è maturata dopo giornate di dubbi e riflessioni, poiché l’impennata di casi mondialmente e le vacanze natalizie hanno rimesso in discussione l’integrità dei gruppi squadra, che contano già oltre 50 positivi nel massimo campionato italiano tra calciatori e membri dei vari staff.

Supercoppa italiana, niente rinvio: Inter-Juventus il 12 gennaio a San Siro

Sia Inter che Juventus avevano avanzato la proposta del rinvio a causa di una situazione che facilmente può sfuggire al controllo. Tuttavia, la richiesta non è stata accettata dal Consiglio Federale, che ha confermato la data prevista per disputare la sfida. Il calendario di Serie A è già molto fitto, quindi fin quando si potrà, si cercherà di rispettarlo come già disegnato. La gara quindi sarà alle 21:00 del 12 gennaio a Milano.

Per ciò che concerne la vendita dei biglietti per accedere al match di San Siro, è ancora sospesa. Dopo la riduzione della capienza al 50% degli impianti, si è fatto un passo indietro e ancora non è stata regolamentata la nuova procedura per l’acquisto. Evidentemente si attendeva di capire il futuro della sfida. Una volta stabilito che si giocherà, si procederà anche al ripristino della vendita dei tagliandi d’ingresso. Ad oggi Edin Dzeko, Cordaz e Satriano sono i calciatori positivi dell’Inter. Per la Juventus in isolamento poiché contagiati si trovano Chiellini, Arthur e Pinsoglio.