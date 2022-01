Barcellona spalle al muro: comunicato ufficiale, Xavi gelato

Si complicano le cose in casa Barcellona. Arriva il comunicato ufficiale del club spagnolo, cattive notizie per Xavi.

Siamo alla prese con una nuova ondata della Pandemia. La situazione è in costante evoluzione, ed anche il calcio ha subito una spallata fortissima da parte del Covid-19. In Europa sono tantissimi i contagi tra i calciatori, il che rende problematico il prosieguo della stagione per molte squadre. In alcuni casi, infatti, ci sono allenatori costretti a rinunciare a buona parte del proprio parco calciatori.

In queste ore la Serie A sta facendo la conta con tantissimi contagi. L’ultima in ordine di tempo, ad aver annunciato un numero importanti di casi Covid in rosa, è la Salernitana. Il club campano, infatti, ha ben undici positivi (nove giocatori) di cui cinque annunciati soltanto nella giornata di oggi. Ma non solo la Serie A. Tutta Europa, infatti, è alla prese con questa nuova e pesante ondata.

Barcellona, che guaio per Xavi: anche Ferràn Torres e Pedri positivi

Si allunga il numero di positivi al Covid in casa Barcellona. Tutta la Liga, nella fattispecie, ha fatto registrare un numero importante di contagi. In questi giorni sono stati segnalati positivi al Covid già Dest, Coutinho, Ez Abde, Dembele, Gavi, Dani Alves, Jordi Alba, Balde, Umtiti e Lenglet. Ma in queste ore si sono aggiunti altri due giocatori.

Si tratta di Ferràn Torres e Pedri, entrambi positivi al Coronavirus come annunciato dallo stesso club blaugrana. Entrambi i giocatori – riporta il club – sono in buona salute ed isolati. La ripresa della Liga c’è già stata nei primi giorni del 2022 e si tornerà in campo dopo l’Epifania, ma per l’allenatore Xavi la situazione si complica. Il Barcellona affronterà il Granada l’8 gennaio.