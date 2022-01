“Futuro deciso”, emergono i dettagli sull’incontro tra Tuchel e Lukaku

Domani il tecnico del Chelsea Thomas Tuchel farà chiarezza dopo l’incontro avvenuto in giornata con l’attaccante belga Romelu Lukaku.

Negli ultimi giorni in casa Chelsea ed anche in Italia hanno fatto molto scalpore le dichiarazioni dell’attaccante belga Romelu Lukaku ai microfoni di Sky Sport. Il giocatore ha praticamente confessato di faticarsi ad adattarsi al gioco della squadra di Tuchel e di ‘rimpiangere’ la sua esperienza in Italia con la maglia dell’Inter.

Tuchel ha messo il giocatore fuori squadra per il match contro il Liverpool ed emergono alcune indiscrezioni riguardo l’incontro avuto in data odierna tra il tecnico ed il giocatore.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Chelsea, segnali di pace con Lukaku

Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano, oggi c’è stato l’incontro tra Lukaku e Tuchel ed emerge una posizione molto chiara da parte del club inglese. La società ha ribadito che il giocatore non lascerà il club a gennaio, neanche per un ipotetico quanto clamoroso prestito.

LEGGI ANCHE >>> La Serie A trema: più di dieci positivi nel club: match a rischio

Di conseguenza sono totalmente smentiti i rumors riguardo un clamoroso ritorno all’Inter con il Chelsea che, ad ogni costo, punterà sul proprio bomber. Nella giornata di domani Tuchel darà ulteriori informazioni riguardo l’incontro odierno.