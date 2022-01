Barcellona scatenato sul mercato: l’annuncio su Haaland che gela le rivali

Erling Haaland al Barcellona? Sì che è possibile, almeno secondo le ultime dichiarazioni del presidente Laporta, che ha aperto all’asso norvegese.

La storia del Barcellona insegna che non esistono sogni, ma soltanto obiettivi più difficili da raggiungere. Difficile non si traduce con impossibile, bensì con maggiore sforzo ed anche investimento economico. Dopo una metà stagione cominciata con il doloroso addio di Lionel Messi e una serie di risultati poco rassicuranti, la società blaugrana intende approfittare della sessione di calciomercato invernale per cominciare a ricostruirsi e a gettare le fondamenta per un futuro ambizioso.

Barcellona, Laporta apre all’arrivo di Haaland

Lo strumento più semplice per seminare bene è un grande colpo di mercato. Il bene genera bene, per cui affidarsi a un elemento in rosa che innalzi il valore, porterà la squadra a giocare in modo più proficuo e a creare maggiore appeal. L’eventuale esborso economico insomma sarà facilmente ricompensato. Perciò Joan Laporta, numero uno del Barcellona, ha aperto in occasione della conferenza stampa di presentazione del rinforzo Ferran Torres, alla possibilità di tesserare Erling Haaland, attualmente al Borussia Dortmund: “Siamo tornati forti sul mercato e stiamo lavorando per costruire un top team. Su Haaland dico che tutto è possibile se lavoriamo bene, e sono convinto che lo stiamo facendo”.

D’altronde, a causa dell’impossibilità per il Kun Aguero di continuare a giocare per problemi cardiaci, il Barcellona necessita di un rinforzo offensivo anche numericamente. Il norvegese in estate potrebbe lasciare la sua attuale squadra, considerando la clausola rescissoria di 75 milioni di euro più alcuni bonus legati al rendimento. Lo stesso agente Raiola starebbe insistendo già per una nuova avventura professionale e, dopo aver chiarito pubblicamente che pochi club al mondo possono permettersi il suo assistito, avrebbe già avuto modo di conversare con Laporta. Toccherà al Barcellona fare due calcoli e capire se e quando potrà avanzare la sua proposta.