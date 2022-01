Tegola Juve, adesso sono guai: doccia fredda per Allegri

Allegri, a tre giorni dalla sfida col Napoli, è alle prese con un nuovo stop: coperta corta in vista della partita di giovedì

Tra Covid e infortuni, la partita di giovedì tra Juventus e Napoli, prima giornata del girone di ritorno, in programma all’Allianz Stadium, rischia di essere la partita dei grandi assenti. L’ultimo giocatore a fermarsi in ordine di tempo è Leonardo Bonucci, a comunicarlo è la Juventus con una nota dopo l’allenamento di questa mattina: “Leonardo Bonucci, che nei giorni scorsi ha riferito un affaticamento alla coscia sinistra, oggi è stato sottoposto presso il J Medical ad accertamenti diagnostici che non hanno evidenziato lesioni. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno”.

Juventus, Allegri trema

Bonucci in dubbio, dunque, per la gara col Napoli. Nessuna certezza sul suo utilizzo o su eventuali forfait. Com’è scritto nella nota, le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno. Allegri, con Arthur e Chiellini positivi, aspetta notizie positive. Senza Bonucci, con Chiellini già out, bisognerebbe reinventare la difesa, magari col ritorno di Rugani da titolare.

Ne conta tanti, di positivi o comunque di indisponibili, anche Spalletti, con Lozano, Osimhen ed Elmas out e con gli africani – Koulibaly, Anguissa, Ounas – già partiti per il Camerun per la Coppa d’Africa che comincerà la prossima settimana. Per questo motivo la gara di giovedì rischia di essere la sfida dei grandi assenti. Emergenza totale alla prima del nuovo anno.