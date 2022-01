Fiorentina, annuncio arrivato: l’ufficialità cambia l’attacco radicalmente

L’annuncio ufficiale, che da tempo era nell’aria, ora è arrivato: Ikoné è un nuovo giocatore della Fiorentina, ecco cosa succede all’attacco viola

Nanitamo Jonathan Ikoné è diventato un nuovo giocatore della Fiorentina, ora è ufficiale. Tramite un comunicato ufficiale, infatti, il club viola ha reso noto di aver acquistato i diritti delle prestazioni del giocatore. La trattativa di mercato con il LOSC Lille è perciò andata a buon fine e l’operazione, pensata già da diverso tempo, ora si è conclusa. L’esterno francese, classe 1998, può giocare appunto come ala destra, ma anche come prima punta, e può diventare un valido vice di Dusan Vlahovic. I due in ogni caso possono anche giocare insieme, l’uno affianco all’altro, quindi Vincenzo Italiano ha ora solo l’imbarazzo della scelta.

Fiorentina, ora è ufficiale: arriva Ikoné, futuro titolare dell’attacco viola

Jonathan Ikone è ora ufficialmente diventato un nuovo giocatore della Fiorentina, acquistato per 14 milioni di euro dal LOSC Lille. L’attaccante potrebbe essere per il momento un vice Vlahovic, ma diventerà con ogni probabilità il titolare del futuro per il club viola. La nota ufficiale, divulgata sui canali ufficiali, recita così: “ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nanitamo Jonathan Ikoné dal LOSC Lille“.

Si legge ancora: “Ikoné, nato a Bondy (Francia) il 2 maggio 1998, nella scorsa stagione è stato protagonista con la maglia del Lille, con la quale si è laureato Campione di Francia, e quest’anno ha fatto il suo esordio in Champions League segnando una rete e fornendo due assist nelle cinque apparizioni con la maglia dei transalpini. In carriera ha indossato anche le maglie di Paris Saint-Germain e Montpellier collezionando un totale di 157 presenze e 13 reti in Ligue 1. Il nuovo calciatore viola ha inoltre vestito la maglia della Nazionale Francese in 4 occasioni realizzando 1 rete”.