Calciomercato Genoa, contatti con il Milan: Shevchenko fa sul serio

Il Genoa a caccia di un rinforzo sul mercato, capace di risollevare la stagione del Grifone: contatti in corso per uno scontento del Milan

Il calciomercato di gennaio, per antonomasia, è una di quelle sessioni dove il Genoa ha sempre dato il meglio di sé. Già nell’era Preziosi, il Grifone era solito reinventarsi completamente: cessioni, acquisti e colpi last-minute. Un insieme di operazioni che non sempre hanno rappresentato la strategia giusta per le stagioni dei rossoblù.

Adesso, però, ci sono poche alternative: con una nuova proprietà ed un nuovo allenatore, il Genoa di Shevchenko è chiamato a risollevarsi. E per farlo ha bisogno di una mano dal calciomercato. Ragion per cui, occhi attenti sulle occasioni low-cost che la Serie A (e l’Europa) può offrire. Una può arrivare dal Milan, dove Samu Castillejo è ai saluti con i rossoneri.

Milan, per Castillejo c’è la corte del Genoa: contatti in corso, Shevchenko fa sul serio

Secondo quanto riportato da ‘Il Secolo XIX’, il Genoa ed il Milan sono in contatto stretto per il cartellino di Samu Castillejo. L’ex Villareal cerca riscatto dopo le opache stagioni a San Siro. E a Marassi, Shevchenko potrebbe ritagliargli uno spazio di assoluto rispetto. I rossoneri – scrive il quotidiano ligure – cercano un acquirente a titolo definitivo, ma le parti sono al lavoro per trovare una soluzione che accontenti tutte le pedine sul tavolo.

Per il ruolo di esterno offensivo, dunque, il nome di Samu Castillejo rappresenta uno dei più graditi a Sheva ed il suo staff. Lo spagnolo è stato corteggiato anche nelle scorse settimane dal Genoa e nelle prossime potrebbe dire addio al Milan per restare comunque in Serie A. I contatti ci sono, adesso la palla passa alle rispettive dirigenze.