La Serie A trema: piú di dieci positivi nel club, match a rischio

Sono tantissimi i casi Covid nella nostra Serie A. Nelle ultime ore un club, in particolare, è arrivato a ben undici positivi.

La Pandemia ha ripreso la sua veloce cavalcata nelle ultime settimane. L’Europa è alle prese con una nuova ondata, e sono centinaia di migliaia i contagi che vengono segnalati ogni giorno. In Italia la situazione resta al centro dell’attenzione, ed anche il calcio ha subito con violenza questa nuova spallata da parte del Covid-19.

Tra le squadra italiane sono tantissimi i casi di Coronavirus tra i calciatori, al punto da mettere addirittura a rischio il regolare svolgimento alcuni dei match in programma alla ripresa del campionato. A ridosso dell’Epifania la Serie A sarà chiamata a tornare in campo, ma la situazione relativa alla Pandemia rischia di complicare le cose per molti club.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Guaio per la Salernitana: altri 5 positivi, in totale sono 11

Non se la passa bene, sotto questo punto di vista, la Salernitana. Proprio in questi giorni la squadra campana è stata ‘salvata’ dal neo proprietario Iervolino. Il campionato, dunque, proseguirà in maniera regolare con la squadra di Stefano Colantuono che continuerà a giocare le sue partite. Alla ripresa, però, il rischio per il tecnico sarà di avere buona parte dei suoi giocatori fuori uso.

LEGGI ANCHE >>> Incredibile in Serie A: il calciatore è positivo e il trasferimento viene rimandato

Al momento, infatti, sono undici i casi di positivi al Covid riscontrati in casa Salernitana. Cinque di questi (quattro giocatori) soltanto nella giornata di oggi. E’ stato lo stesso club a rendere noto il tutto attraverso un comunicato ufficiale. Alla ripresa la squadra campana sarà chiamata ad affrontare il Venezia in uno scontro diretto molto importante.