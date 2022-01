Calciomercato Juventus, è fatta: “Operazione chiusa per l’attaccante”

Dalla Spagna non ci sono dubbi: il passaggio di Morata dalla Juventus al Barcellona sarebbe al 95%, mancherebbe perciò pochissimo alla chiusura

La Juventus non vorrebbe privarsi di Alvaro Morata prima di avere la certezza che nel proprio club approdi un attaccante che possa garantire maggiori sicurezze. Tutto porterebbe al momento a un arrivo di Mauro Icardi a Torino, ma non ci sono ancora certezze. Dalla Spagna però non hanno dubbi: secondo ‘AS’, infatti, l’attaccante spagnolo vorrebbe trasferirsi al Barcellona e Xavi potrebbe averlo a disposizione già contro il Real Madrid, il 12 gennaio, per la Supercoppa spagnola. L’affare sarebbe ormai già al 95%.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus-Barcellona, dalla Spagna sono sicuri: affare quasi chiuso, Morata potrebbe raggiungere presto i blaugrana

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di ‘AS’, quotidiano madrileno, non ci sarebbero ormai più dubbi sul futuro di Alvaro Morata. Sarebbe al 95% già un giocatore del Barcellona. Si legge, infatti, che: “Fonti negoziali hanno assicurato ad ‘AS’ che l’operazione è ‘chiusa al 95%’ e che mancano solo ‘frange insignificanti’ ad annunciare la firma”. Addirittura Xavi potrebbe avere l’attaccante a disposizione già in vista della Supercoppa spagnola che si giocherà il 12 gennaio tra Barça e Real Madrid. Sarebbe perciò pronto per Morata un contratto dalla validità di 18 mesi.

LEGGI ANCHE >>> Fiorentina, annuncio arrivato: l’ufficialità cambia l’attacco radicalmente

La Juventus, però, non vorrebbe lasciarlo andare almeno prima di essersi assicurata un sostituto nel fronte attacco. I bianconeri hanno bisogno di un attaccante che aumenti i gol segnati dalla squadra in questa stagione di Serie A, e non solo, in corso. Inoltre, le esigenze economiche impongono al club di non procedere all’acquisto di un profilo con un alto costo. Al momento è Mauro Icardi il maggior indiziato per raggiungere Torino, ma non ci sono ancora certezze concrete su quest’operazione di mercato.