“Vuole giocare altrove”: lo United rischia di perdere un altro attaccante

Il Manchester United potrebbe dire addio a ben due attaccanti a gennaio. Oltre a Cavani, anche Anthony Martial vuole cambiare aria.

Il calciomercato invernale di solito non regala tantissime sorprese. Quella di quest’anno, però, rischia di regalare operazioni di mercato totalmente inaspettate. Molti top player, infatti, sono in scadenza contrattuale e pur di non perderli a parametro zero potrebbero avvenire affari che nessuno immaginava. L’ultimo ‘mal di pancia’ ha colpito Anthony Martial, attaccante del Manchester United.

Calciomercato, lo United può dire addio a Martial

Il club inglese, con Cristiano Ronaldo messo alla porta da una fetta dei tifosi ed Edinson Cavani in scadenza di contratto a giugno 2022, rischia di perdere un altro calciatore. Si tratta di Anthony Martial, l’attaccante francese che ha collezionato solo due presenze nella stagione in corso. Troppo poco per l’entourage del calciatore che spinge per trasferirsi altrove già a gennaio.

A comunicare la volontà del ventiseienne di cambiare aria è Ralf Rangnick, allenatore del Manchester United, che in conferenza stampa ha analizzato anche il tema relativo al futuro del calciatore in scadenza nel 2024: “Posso capirlo. Lui vuole partire per giocare altrove con più regolarità. Bisognerà vedere, però, quali club sono interessati a lui e se potranno soddisfare le nostre richieste. Vedremo cosa accadrà”.