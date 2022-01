“Lo vuole Conte…”: Milan, l’ex Inter prepara lo smacco di mercato

Il Tottenham di Antonio Conte pronto a fare sul serio per un big del Milan? L’ex Inter prepara lo smacco ai vecchi rivali rossoneri

Il mercato è ormai in piena partenza e in giro per l’Europa tutti i top club sono al lavoro per rinforzarsi, in vista della seconda parte di stagione. Lo sa bene il Tottenham di Antonio Conte, che ha bisogno urgente di recuperare il terreno perso in avvio di campionato. La musica (emergenza Covid a parte), adesso, sembra essere cambiata, ma l’ex Inter ha già alzato la voce per i rinforzi.

Tanti i nomi che gli Spurs di Paratici e Conte avrebbero messo in lista. Alcuni, soprattutto, provenienti dal nostro campionato. È il caso di Franck Kessié, che intriga e affascina il Tottenham per termini contrattuali e occasione di mercato.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, dalla Champions al Cagliari: ufficiale il rinforzo per Mazzarri

Milan, attenzione al Tottenham: Conte vuole Kessié e propone l’erede ai rossoneri

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘SportMediaset’, il Tottenham avrebbe messo nel mirino il centrocampista ivoriano del Milan. Con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, i rossoneri sono ancora incerti del futuro di Kessié. E intanto, i top club si affollano alla porta di Casa Milan e dell’entourage del calciatore.

Il Tottenham sarebbe pronto a fare sul serio, ma per prelevarlo da San Siro già in questa sessione di gennaio. Un’opzione che priverebbe il Milan di un pezzo da novanta come Kessié, ma l’ex Atalanta risulta essere una delle richieste fondamentali di Antonio Conte per il mercato di riparazione.

Ragion per cui, per alleggerire le resistenze dei rossoneri, l’ex tecnico dell’Inter avrebbe proposto anche un erede all’altezza del partente. Sempre come raccontato da ‘SportMediaset’, il cartellino di Tanguy Ndombele potrebbe rientrare nell’affare per Kessié. Ancora nessuna risposta dal Milan, ma attenzione all’asse Milano-Londra.